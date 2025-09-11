NotebookLM, il nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Google, sta rivoluzionando il modo in cui professionisti, formatori e consulenti gestiscono informazioni, analizzano file e preparano contenuti. Trasformare in pochi secondi una raccolta di documenti, link e testi in uno strumento intelligente che aiuta a lavorare meglio non è mai stato così semplice.

Ma come funziona davvero NotebookLM? E quali vantaggi offre rispetto ad altri strumenti come ChatGPT?

È possibile scoprirlo nel webinar gratuito “NotebookLM: come usare l’intelligenza artificiale di Google per lavorare meglio” in programma giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 14.30. Il webinar si rivolge alle imprese ed è organizzato da Edi Confcommercio, il polo di innovazione digitale per le imprese.

L’appuntamento è il settimo del ciclo formativo Edi Training 2025, promosso in collaborazione con Confcommercio Professioni e il progetto Neural, per imparare a integrare in modo concreto l’Ai nei flussi di lavoro quotidiani.

Il webinar è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione a questo link.

Gli argomenti del webinar NotebookLM

Analisi smart dei file: come caricare PDF, testi e link per ottenere sintesi, insight e supporto documentale automatico.

AI al servizio del lavoro: integrare NotebookLM nei flussi operativi dell’impresa per risparmiare tempo e migliorare l’efficienza.

Casi d’uso pratici: imparare a generare contenuti, preventivi, report, materiali formativi e analisi su misura per i clienti.

Apprendimento e consulenza potenziati: trasformare l’intelligenza artificiale in un alleato quotidiano per aggiornarsi, insegnare o supportare decisioni strategiche.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il reparto Edi Confcommercio La Spezia alla mail spinlaspezia@confcommerciolaspezia.it oppure ai numeri 0187 5985146 – 0187 5985214