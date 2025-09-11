Il Galata Museo del Mare si conferma tra i luoghi più amati dai visitatori: secondo la classifica stilata da TripAdvisor, il museo si colloca ufficialmente nella top 3 delle attrazioni di Genova ricevendo il prestigioso Traveller’s Choice Award 2025, riconoscimento assegnato alle realtà che ottengono in modo costante le migliori valutazioni da parte dei visitatori.

Un riconoscimento che premia il lavoro svolto negli ultimi anni per arricchire l’offerta culturale, rendendo l’esperienza di visita sempre più immersiva ed emozionante. L’ingresso sul podio cittadino rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuovi progetti e percorsi di crescita.

«Essere tra le prime tre attrazioni di Genova è un motivo di orgoglio – commenta Pierangelo Campodonico, Direttore del Mu.MA – Galata Museo del Mare – ma soprattutto uno stimolo a continuare a migliorarci e innovare, raccontando il mare con la passione che ci contraddistingue. Questo risultato conferma il ruolo del Galata come punto di riferimento culturale non solo per la città, ma per l’intero panorama museale nazionale».

Il Museo proseguirà con investimenti e nuove iniziative volte a valorizzare il patrimonio marittimo, arricchendo l’offerta espositiva e rafforzando il dialogo con il territorio. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico non soltanto un’esperienza di visita sempre più completa e coinvolgente, ma anche un luogo vivo di cultura, incontro e scoperta, capace di raccontare il mare in tutte le sue sfaccettature, dalla storia alle sfide contemporanee.

Il Galata Museo del Mare è di proprietà del Comune di Genova che lo amministra e ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale. Fa parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni del Comune di Genova, insieme con la Commenda di Prè, sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI), il Museo Navale di Pegli e il complesso monumentale della Lanterna di Genova.

A supporto dell’Istituzione è l’Associazione Promotori Musei del Mare ETS, i cui soci sono rappresentativi di oltre 80 aziende del settore marittimo e dello shipping.

Genova Cultura Scarl, RTI composto da CNS – Consorzio Nazionale Servizi e dalla Cooperativa Socio Culturale è il Concessionario dei servizi di accoglienza, bigliettazione, marketing e comunicazione del Galata Museo del Mare.