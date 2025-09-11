Risultati patrimoniali ed economici di Banca Passadore & C in ulteriore progresso rispetto a quelli già molto brillanti ottenuti nel primo semestre dell’anno scorso. È quanto emerge dalla situazione dei conti al 30 giugno 2025 approvata dal consiglio di amministrazione.

I depositi della clientela salgono a 5 miliardi e 524 milioni di euro, con un incremento del 18,3% rispetto a dodici mesi prima, segno della crescente fiducia attribuita alla banca da parte di una clientela in costante espansione. I titoli amministrati e in gestione salgono del 9,4% a 7 miliardi e 582 milioni.

I finanziamenti operativi lordi erogati alla clientela ammontano a 2 miliardi e 339 milioni (+4,65%), determinando un rapporto tra i crediti deteriorati netti e il totale degli impieghi in ulteriore discesa allo 0,88% con un coverage ratio di oltre il 65%, indici prudenziali di assoluta eccellenza nel panorama bancario italiano, ottenuti senza aver mai ceduto partite di crediti non performing .

L’utile netto semestrale ammonta a 47 milioni e 215 mila euro (+5,9%), con un indice di return on equity del 22,4%, ai vertici del settore in ambito sia italiano che europeo.

L’ indice patrimoniale “CET1” al 30 giugno 2025, aumenta di circa 5 punti percentuali, portandosi al 22,4%, valore particolarmente cautelativo oltre che largamente superiore rispetto al corrispondente parametro richiesto dalla Banca d’Italia.

Le filiali ed agenzie della banca, collocate in tutte le principali città del nord e del centro Italia, hanno registrato un’importante crescita in termini di quantità e qualità delle relazioni, contribuendo in modo determinante al raggiungimento dei risultati sopra evidenziati.

Il 13 giugno è stata inaugurata la rinnovata sede di Genova, ampliata e integralmente ristrutturata grazie a un rilevante investimento immobiliare e tecnologico. Il 3 giugno u.s. è stata avviata la 26 esima filiale della banca a Bologna, al momento operativa in una porzione dei locali in corso di allestimento affacciati sulla centralissima Piazza Maggiore.

Nel semestre sono stati ancora notevoli gli investimenti effettuati nel comparto tecnologico, tra cui l’avvio di un innovativo progetto per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi online realizzati dalla banca.

Anche nel 2025 la banca ha effettuato cospicue donazioni a favore della “Fondazione Passadore 1888 E.F.”, dedicata al sostegno di numerosi progetti riguardanti la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Paese, oltre che iniziative promosse da enti e associazioni attivi in vari ambiti della sanità e della solidarietà.

Banca Passadore & C. spa

Banca Passadore & C. spa è una banca privata indipendente fondata nel 1888 da Luigi Passadore con sede a Genova e 26 filiali e agenzie in 19 città italiane (Genova, Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Parma, Brescia, Verona, Aosta, Alessandria, Imperia, La Spezia, Alba, Chiavari, Albenga, Bordighera, Novi Ligure, Portofino), attiva nella prestazione di tutti i servizi bancari e finanziari per i privati e per le imprese.

La banca adotta un proprio modello operativo, caratterizzato da elementi peculiari nell’ambito del sistema, volto a sviluppare la cura della relazione con il cliente nonché la qualità e la personalizzazione dei servizi.

Presidente: Augusto Passadore, vicepresidenti: Luigi Ferraris e Alessandro Garrone,