Il 16 settembre a Sestri Levante torna AperìLink, evento di networking organizzato dall’agenzia di comunicazione Social Levante per incentivare lo sviluppo di reti professionali sul territorio ligure.

L’evento, organizzato in collaborazione con Cheers Cocktail Catering e L’Articiocca Cucina e Bottega, rappresenta un’occasione per ampliare la propria rete professionale, scoprire nuove opportunità e stringere relazioni durature.

«AperìLink è un format ormai consolidato che riunisce professionisti del Tigullio e di Genova – dichiara Marta Fiorellino di Social Levante -. La nostra missione è creare un ponte tra territori e competenze diverse, favorendo lo scambio e la crescita reciproca».

Arrivato alla sua terza edizione, l’incontro si terrà negli spazi di Social Levante in via Aurelia 73 a Sestri Levante e propone un format originale e coinvolgente che trasforma il tradizionale aperitivo di networking.

Per questo appuntamento, i partecipanti saranno protagonisti di una sfida per favorire le interazioni e fare nuove conoscenze.

AperìLink è l’unico appuntamento di networking di questo genere nell’area del Tigullio: si propone come punto di riferimento per professionisti e imprenditori locali che cercano nuove opportunità di sviluppo, con l’obiettivo di dare vita a una community giovane e creativa.

A partire dalle 18 di martedì 16 settembre, i partecipanti potranno degustare un aperitivo dedicato creando nuove connessioni.

Per iscriversi all’evento è necessaria la prenotazione online a questo link.