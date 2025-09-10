A partire da lunedì 15 settembre 2025 cesserà lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria. Lo annuncia la Regione Liguria.

Era entrato in vigore il 5 luglio scorso (con decreto n. 4926 del 2 luglio 2025 del dirigente di protezione civile), ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4/1999 per indicare una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, sulla base dei dati meteo climatici e del parere tecnico della direzione regionale Liguria del corpo dei vigili del fuoco.

La Regione sottolinea comunque l’importanza di prestare sempre la massima attenzione ogni volta che si bruciano sfalci o che si svolgono attività in grado di provocare scintille o fiamme nei pressi di un bosco.