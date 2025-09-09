Ancora dubbi sulla conclusione del cantiere dell’Aurelia bis a Savona. A sollevarli è Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

«C’è stata una riunione nella sede di Ance nazionale a Roma con ICI a cui hanno partecipato in presenza le organizzazioni sindacali nazionali e in collegamento quelle regionali − dice Tafaria − Eravamo in attesa di conoscere la posizione dell’azienda sul futuro dell’Aurelia Bis di Savona: Ici, facendo dell’Hub, ha solamente detto che si procede. Bene, ma davanti a una forza lavoro composta da 6 operai e 2 impiegati non riusciamo a capire come si possa pensare di dare finalmente un’accelerazione visto che manca appena il 15% per completare l’opera. Per quanto riguarda l’Aurelia della Spezia, l’azienda ha chiesto il concordato in bianco e su internet risulta un avviso di vendita da parte di ICI per un asset in Calabria».

Tafaria aggiunge: «Non abbiamo davanti un reale piano industriale per il cantiere di Savona: così significa navigare quotidianamente a vista senza un minimo di prospettiva a media scadenza. Non credo sia accettabile questo tipo di impostazione, è un’opera di cui parliamo da oltre 20 anni e non possiamo pensare di non aver garanzie sul rispetto di un cronoprogramma che rischia purtroppo di slittare. Come Filca Cisl Liguria chiederemo un incontro al commissario straordinario Castiglioni e all’assessore regionale Giampedrone: vogliamo sapere quando terminerà l’opera, giorno e anno. Ora basta tirare la palla in tribuna».

L’assessore Giampedrone interviene con una nota: “In mattinata ho parlato al telefono con il commissario Matteo Castiglioni che, a fronte della mia richiesta, ha già dato la propria disponibilità per convocare a stretto giro un incontro sul territorio per fare il punto della situazione insieme ai sindaci di Albisola e Savona e ai rappresentanti delle parti sociali. Da parte di Regione rimane alta l’attenzione verso un’opera che consideriamo fondamentale e irrinunciabile non solo per il savonese ma per l’intera Liguria. Questa posizione è pienamente condivisa a livello locale e nazionale: siamo certi che con l’impegno del Mit, di Anas e del Commissario Castiglioni riusciremo a portare a termine i cantieri”.