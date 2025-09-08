In un contesto globale sempre più interconnesso e vulnerabile alle minacce informatiche, Confindustria Genova ospita un incontro strategico dedicato alla cybersecurity del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, con la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).

L’obiettivo dell’incontro è promuovere una riflessione condivisa e operativa sulla resilienza digitale delle infrastrutture del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, asset critici per la sicurezza economica e per la logistica del Paese.

Non solo i soggetti obbligati all’applicazione della direttiva Nis2, ma tutti gli attori significativi del sistema portuale sono chiamati a contribuire alla costruzione di un ecosistema sicuro, reattivo e sostenibile, in linea con le direttive nazionali e le best practice europee in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

L’incontro si terrà martedì 23 settembre alle 10.30 nella sede di Confindustria Genova, via San Vincenzo, 2.

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul seguente link.