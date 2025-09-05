Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025.

Sanlorenzo chiude il primo semestre 2025 con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 454,1 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto a 415,1 milioni dei primi sei mesi 2024. Il risultato netto di gruppo sale a 46,6 milioni (+7%) con un margine percentuale a doppia cifra (10,3%) sui ricavi netti nuovo.

L’ebitda si attesta a 80,5 milioni (+8,5%), con un margine sui ricavi al 17,7%, in leggero decremento di 20 basis point su base annua, “interamente attribuibile al consolidamento di Nautor Swan”, spiega la società nella nota, aggiungendo che il “pricing power ed una struttura dei costi principalmente variabile continuano ad assicurare la stabilità dei margini”.

Gli ordini (order intake) nel semestre salgono a 419,5 milioni di euro, rispetto ai 323 milioni dello stesso periodo 2024 (+29,9%). Il backlog lordo è pari a 1.439 milioni (+5,5% annuo), di cui il 93% già venduto a clienti finali. Il backlog netto si attesta a 985 milioni al 30 giugno 2025.

Gli investimenti netti ammontano a 16,2 milioni (incidenza del 3,6% sui ricavi). La posizione finanziaria netta è negativa per 8,3 milioni al 30 giugno 2025, rispetto a una cassa netta di 29,1 milioni a fine 2024 e a un debito netto di 28,1 milioni al 31 marzo 2025.

Alla luce dei risultati del semestre, e tenuto conto della successiva evoluzione della raccolta ordini, Sanlorenzo conferma la Guidance per l’anno in corso.

Massimo Perotti, presidente e chief executive officer della Società, ha commentato: «Il primo semestre del 2025 riflette la resilienza di Sanlorenzo, la forza del nostro brand e la desiderabilità timeless dei nostri yacht. Anche in un contesto globale segnato dall’incertezza sugli effetti dei dazi e dalle più ampie pressioni macroeconomiche, abbiamo conseguito una crescita misurata che si sostanzia in ricavi sostenibili e margini sani. Tutti i principali indicatori continuano la traiettoria di crescita positiva proprio per effetto del nostro modello di business distintivo e resiliente. La filosofia Sanlorenzo permea le fondamenta di tutto il Gruppo, inclusa Nautor Swan, acquisita nel 2024. Il nostro Order Intake, particolarmente robusto nella fascia superiore ai 30 metri di lunghezza, conferma la vitalità della nostra filosofia made-to-measure, del nostro modello di business imperniato sulla scarsità e dell’ingresso strategico di successo nel segmento degli yacht a vela con Nautor Swan. Questi elementi fondanti, abbinati con l’evidenza di una continua creazione di ricchezza nei grandi patrimoni mondiali, ci rendono fermamente confidenti nelle prospettive future e nel confermare la Guidance 2025».

«L’innovazione è l’essenza della nostra Maison – ha aggiunto -. In occasione del Cannes Yachting Festival, debutteranno tre nuovi modelli Sanlorenzo, oltre a nuove introduzioni da parte di Nautor Swan e Bluegame, mettendo in mostra i portafogli prodotti più completi ed ambiti di ciascun monobrand nel proprio mercato di riferimento. Ulteriori premières seguiranno nell’ultimo trimestre dell’anno – incluso un nuovo concept di Sanlorenzo che incarna il nostro continuo perseguimento di bellezza timeless ed innovazione, oltre alla consegna del primo 74Steel – una milestone che afferma la posizione di Sanlorenzo al vertice della categoria, mantenendo al contempo il focus entro le 2.000 GT, il nostro sweet spot di mercato, dove il profilo rischio-rendimento è più vantaggioso».