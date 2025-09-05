Acam Acque, nell’ambito del programma di interventi finanziati dal Pnrr e coordinati dalla Provincia della Spezia, avvierà da sabato 6 settembre a lunedì 8 settembre un cantiere continuato per il previsto completamento della nuova rete idrica in viale San Bartolomeo, all’incrocio con via Giulio della Torre.

L’intervento sarà realizzato in un’unica soluzione, con lavorazioni anche notturne, per ridurre al minimo i disagi nei giorni feriali e prima dell’inizio del traffico scolastico pendolare. La scelta di operare in modalità continuativa nel fine settimana nasce dalla volontà di contenere l’impatto sulla viabilità cittadina, ma soprattutto dalla necessità di portare a termine un’opera non più rinviabile.

Si tratta infatti di un intervento strategico e urgente, che rientra nel piano di rinnovamento delle linee di distribuzione dell’acqua potabile, con la sostituzione delle tratte più vetuste dell’acquedotto cittadino. In quel tratto di Viale San Bartolomeo, la nuova condotta è già stata posata in più sezioni: questo intervento ne consente finalmente il collegamento, completando un’opera fondamentale per la sicurezza e l’efficienza del servizio idrico.

Da ieri, 4 settembre, è inoltre attivo il nuovo percorso stradale di bypass su viale San Bartolomeo, necessario per consentire lo svolgimento delle fasi finali del complesso cantiere in corso lungo il torrente Cappelletto.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno attive le seguenti misure viabilistiche dalle ore 00:00 di sabato 6 settembre alle ore 24:00 di lunedì 8 settembre:

Divieto di fermata su viale San Bartolomeo (carreggiata lato monte, tra i civici 225 e 201), eccetto veicoli dell’impresa esecutrice.

Divieto di transito su via Giulio della Torre (tra Viale San Bartolomeo e via Saffi), eccetto veicoli dell’impresa.

Deviazione temporanea delle linee ATC lungo via del Canaletto e via Bosco.

Senso unico alternato su ciale San Bartolomeo regolato da movieri durante l’orario lavorativo e da impianto semaforico fuori orario.

Sarà garantito il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e l’accesso ai passi carrai.

Si segnala la possibilità di disagi nella prima mattinata di lunedì 8 settembre, in concomitanza con la conclusione dei lavori e lo smontaggio del cantiere, fase vincolata alla fornitura degli asfalti. Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea installata sul posto e seguire le indicazioni.