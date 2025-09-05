Genova for Yachting, l’associazione, che rappresenta il cluster della nautica professionale genovese che conta 60 soci, sarà presente al Cannes Yachting Festival 2025 in programma da martedì 9 a domenica 14 settembre al Vieux Port & Port Canto.

Genova for Yachting fa parte di una di collettiva di imprese liguri organizzata da Riviere Liguria, azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e di Liguria International, con uno stand nel Palais du Festival, nell’ambito della Luxury Gallery (stand PALAIS032) insieme ad altri operatori nautici e della nautica dei superyacht.

Giovanni Costaguta, presidente di Genova For Yachting dichiara: «Essere presenti a Cannes nell’ambito di progetto che promuove le eccellenze nautiche della Liguria è una scelta strategica coerente con i nostri obiettivi di lavorare insieme per rafforzare la vocazione del nostro territorio e raccontare la nostra città, mostrando e sottolineando la sua posizione strategica, le bellezze oltre alle caratteristiche, alla trasversalità e alle specificità tipiche del nostro cluster. Nel 2024 a Genova il comparto ha raggiunto un giro d’affari di 630 milioni di euro calcolato lungo tutta la filiera sul territorio, cui corrisponde un impatto occupazionale di 3150 addetti e una stima di contributo al pil ligure di 222 milioni di euro di cui circa il 50% in settori non nautici (manifattura, servizi, professioni, forniture, trasporto, commercio, alloggi e ristorazione). Con questi numeri GFY, cluster strategico per lo sviluppo della economia del mare, dimostra quanto Genova sia in grado di competere con i principali hub mediterranei e mondiali nell’ambito dei servizi alla nautica dei grandi yacht.

Genova for Yachting

Fondata nel 2017, Genova for Yachting è un’associazione che ha lo scopo di rappresentare il comparto della nautica professionale genovese, ovvero tutte le attività che sono attive nel settore dei superyacht a Genova. Espressione del saper fare italiano e della vocazione storica di Genova per il mare Genova for Yachting riunisce network di circa 60 realtà suddivise in 5 categorie: Servizi, Marina, Cantieri, Tecnologie e Professionisti www.genovaforyachting.it

Elenco dei soci al 10 luglio 2025

Ab Volt S.r.l., Acier Steel S.r.l., Agenzia Nautica Csn Sas , Amico Servizi S.r.l., Amico&Co S.p.a., Cambiaso Risso Marine S.p.a., Cantieri Navali Di Sestri S.r.l., Cantieri Navali Genovesi S.r.l. , Centro Servizi Nautici Snc , Cinzia Farinetti, Clever Synergy S.r.l., Cn Sat S.r.l., Cooperativa Steel Works S.r.l., Eazy Bunker S.r.l., Femo Bunker S.r.l., First S.r.l., Gatti S.r.l., General Marine S.r.l., Genoa Sea Service S.r.l., Genoa Yachts S.r.l., Genova Rent S.r.l., Gis International Supplies S.r.l., Gm Odone S.r.l., Gruppo Boero S.p.a., Hdb S.r.l. , I.Ma.S.Co S.r.l., Interni Navali Genovesi S.r.l., Jonassohn S.r.l. , Lisi Arredamenti S.r.l., Marina Genova Aeroporto S.r.l. (S.S.P. Società Sviluppo Porti S.r.l. ), Marina Molo Vecchio Crociere S.r.l., Marina Molo Vecchio S.r.l. , Mb Rent S.r.l., Molo Vecchio Marine Supplies S.r.l., Motonautica Cuneo S.r.l., Motonautica Sorin Diesel Sas, Nuova Vernazza S.r.l. , O.A.G.S. S.r.l., Pesto Sea Group S.r.l., Ranieri Tonissi S.p.a., Rimeta S.r.l., San Giorgio Shipping Services S.r.l., Scs Ship&Crew Services S.r.l., Seametria S.r.l., Siccardi Brigante & C., Southern Wind Italia Pyt, Stb – Italia S.r.l., Studio Bw&Co, Studio Camera Vernetti, Studio Legale Bonelli Erede, Studio Legale Mordiglia, Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni , Sun And Shade S.r.l., Tecnomarine S.r.l., Vampa S.r.l., Viacava Yach Painting S.r.l., Yachtline Arredomare 168 S.p.a., Zunino Marmi S.r.l. www.genovaforyachting.com