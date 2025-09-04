Comune di Sanremo e Rai hanno trovato un accordo sul Festival di Sanremo. Si chiude così il percorso per individuare il partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro delle prossime edizioni del Festival.

“Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana”, ha annunciato la Rai rilanciata da Ansa.

«Grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Rai e Comune di Sanremo. Sanremo è il Festival, e il Festival è Sanremo. Questo accordo rafforza non solo la centralità della città dei Fiori, ma anche l’immagine della Liguria nel mondo. Un patrimonio culturale e turistico che merita di essere valorizzato e difeso». Commentano così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

«Un legame che non è solo tradizione – rimarcano il presidente Bucci e l’assessore Lombardi – ma identità, storia e futuro della nostra terra».