Dal prossimo ottobre Erg fornirà energia da fonti rinnovabili al Gruppo FS. La società ha sottoscritto, tramite la propria controllata Erg Power Generation spa, tre Power Purchase Agreement (PPA) con il Gruppo Ferrovie dello Stato, attraverso la controllata RFI, per la fornitura complessiva di 1,2 TWh (185 GWh/anno) di energia rinnovabile a partire dal 1° ottobre prossimo.

La firma segue la recente aggiudicazione da parte di Erg di tre dei cinque lotti messi all’asta dal Gruppo FS nell’ambito della prima gara pubblica in Italia per l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e Garanzie di Origine tramite PPA, ed è un ulteriore tassello di una strategia più ampia che prevederà l’accentramento in FS Energy delle attività energetiche del Gruppo FS, con l’obiettivo di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la decarbonizzazione del Paese favorendo la transizione energetica.

Nello specifico, il primo contratto prevede una durata di 10 anni e la fornitura di 55 GWh/anno, mentre

gli altri due una durata di 5 anni e una fornitura rispettivamente di 60 GWh/anno e 70 GWh/anno.

L’energia verrà fornita da impianti eolici del portafoglio di Erg in Italia non soggetti a sistemi incentivanti.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha commentato: «Grazie a questo importante accordo con il più grande consumatore di energia elettrica in Italia nonché uno dei principali Gruppi a controllo pubblico, Erg conferma la propria leadership nel mercato dei PPA, strumenti di mercato fondamentali per la vendita dell’energia in un contesto di prezzi particolarmente volatile. Con questi accordi Erg ha, ad oggi, contrattualizzato circa 3,7 TWh annui di energia elettrica, sia da impianti nuovi che già in esercizio, pari a circa il 40% delle nostre totali produzioni».