A Santa Margherita Ligure prenderanno il via domani, giovedì 4 settembre, gli interventi di disinfestazione anti-zanzare da parte della ditta Ago srl di Genova.
La campagna di disinfestazione straordinaria mira a aumentare i livelli di prevenzione e sicurezza contro i casi di West Nile.
Sono previste:
- Disinfestazione antilarvale nel corso della giornata sui tombini di Corso Rainusso, Corso Matteotti, Piazza San Siro, Via Ruffini e limitrofe. Non sono necessarie precauzioni specifiche.
- Disinfestazione adulticida con presidio medico-chirugico (registrazione del ministero della salute n. 20987) dei parchi pubblici “Il Flauto Magico” e “Villa Durazzo” tra le 23.00 di Giovedì 4 e le 5.00 di Venerdì 5 settembre. In questo caso si raccomanda a chi risiede nelle vicinanze di chiudere le finestre fino alle ore 6.00 (rimuovendo eventuale biancheria stesa e/o alimenti, ciotole per animali o giochi per bambini esposti all’aperto) e non sostare e non fare sostare gli animali domestici ai margini delle aree interessate dalla disinfestazione (fino alle 6.00).
Le vie coinvolte dalla disinfestazione del 4/9
Di seguito un elenco delle vie limitrofe ai muri perimetrali dei parchi in oggetto:
- Il Flauto Magico: Viale Rainusso, Via Gimelli, Via Luisito Costa, Via Cervetti Vignolo, Via Tripoli
- Villa Durazzo: Via Giuncheto, Via Principe Centurione, Via Dogali, Via alla Castagna, Viale Bellosguardo, Via Favale, Via San Francesco d’Assisi, Salita San Giacomo, Via Tre Novembre, Via Trento.
I prossimi interventi in programma
Il calendario completo degli interventi di disinfestazione a Santa Margherita, che proseguiranno nella giornata di venerdì 5 in Via Dogali, Via Favale, Via Principe Centurione, Via Mameli, Via Maragliano e limitrofe (senza necessità di precauzioni specifiche in quanto attività antilarvali) è disponibile sul sito web del Comune.
