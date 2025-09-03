«Confindustria Nautica firmerà a Genova, al Salone Nautico Internazionale, un accordo pluriennale di collaborazione esclusiva con America’s Cup, per la consulenza e il supporto dell’industria nautica all’organizzazione della trentottesima America’s Cup di Napoli». Lo ha annunciato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, in occasione dell’evento di presentazione della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova, in corso oggi, 3 settembre, a Milano. Lo scrive Radiocor.

«Fino al 2027 saremo advisor in esclusiva nazionale per quanto riguarda l’industria nautica e nel supporto all’organizzazione dell’evento che si terrà a Napoli nel 2027 – ha spiegato Formenti, aggiungendo -. Abbiamo anche la prelazione per il rinnovo se dovesse essere ancora in Italia».

«Questa non è altro che la dimostrazione di come anche nel mondo credono nella forza e nell’internazionalizzazione del nostro Salone – ha dichiarato il presidente di Confindustria Nautica parlando del 65° Salone Nautico di Genova, che si terrà negli spazi del Waterfront dal 18 al 23 settembre 2025 – e pian piano stiamo portando anche i nostri associati e le nostre industrie a crederci e vogliamo che ci credano sempre di più, portando le loro premiere a Genova. Già lo fanno in molti, ma ne vogliamo di più».