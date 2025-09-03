L’Assemblea di Confartigianato Genova ha rinnovato ieri le cariche associative, eleggendo la nuova Giunta che guiderà l’associazione fino al 2028: Felice Negri è stato confermato alla guida dell’associazione.

Accanto a lui i nuovi vicepresidenti Luca Albertella, Vito Mangano e Giuseppe Pace. Completano la Giunta: Gianluca Argiolas, Andrea Carratino, Vincenzo Ciliberti, Fiorella Ghignone, Alberto Sanguineti, Massimo Tosetti e Francesco Vogna

La nuova squadra ha assunto l’impegno di essere sempre più la voce delle imprese del territorio e un punto di riferimento per la crescita, l’innovazione e la rappresentanza dell’artigianato genovese.

«Ho accolto con piacere l’unanime richiesta di traghettare fino al 2028 la nostra storica associazione – ha dichiarato il presidente di Confartigianato Genova Felice Negri -. Quest’anno Confartigianato Genova celebra 80 anni di attività: un traguardo che ci stimola a guardare avanti con rinnovato entusiasmo. Ringrazio coloro che si sono dichiarati disponibili a far parte della nostra squadra, ai quali assicuro di mettere a disposizione la mia esperienza per costruire insieme il futuro di un’associazione moderna e al passo con i tempi».

Integrano la squadra Eugenio Boccardo, Giuseppe Graci, Francesco Vernazzano, Luca Cimino, Alessandra Brunetti e Marco Desiderato.

Il mandato degli organi si concluderà nel 2028, in concomitanza con il rinnovo delle cariche delle associazioni territoriali e delle federazioni regionali di Confartigianato in tutta Italia