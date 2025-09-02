Circle Group ha sottoscritto un nuovo contratto del valore di 140.000 euro per la digitalizzazione dei servizi logistici e intermodali con una realtà italiana attiva, da oltre 60 anni, nei servizi di truck service e logistica intermodale, con una forte presenza sul territorio nazionale.

L’accordo rafforza ulteriormente il ruolo di Circle Group come abilitatore della transizione digitale nel mondo dei trasporti e della supply chain, grazie a soluzioni interoperabili, scalabili e pienamente conformi alle normative europee. Il progetto prevede l’adozione delle piattaforme LogIN Business e Milos® TFP, con l’obiettivo di trasformare l’intera gestione operativa e documentale in un processo completamente digitale, efficiente e integrato. Al centro dell’iniziativa vi è la dematerializzazione dei documenti di trasporto, attraverso l’introduzione di e-CMR ed e-DDT con firma digitale, consentendo la completa digitalizzazione del ciclo documentale, accessibile sia via web sia tramite app dedicata agli autisti.

Strategica è anche l’interoperabilità con i nodi logistici (porti, interporti, aeroporti e terminal), che permette l’automazione dei flussi informativi in ingresso e in uscita, oltre alla gestione semplificata dei preavvisi di arrivo con calcolo ETA qualificato. Il sistema è in grado di recepire segnalazioni in tempo reale su eventi critici che possono condizionare le operazioni, come scioperi o incidenti.

Il progetto include l’integrazione con i sistemi gestionali (ERP e TMS) già in uso da clienti e caricatori, garantendo continuità operativa, riduzione degli errori manuali e ottimizzazione complessiva dei processi. È previsto inoltre il dialogo digitale con le agenzie ferroviarie, anche per l’adozione di documenti digitali interoperabili (e-CIM, H30, Ediges) legati al trasporto combinato, e una futura apertura all’interoperabilità con agenzie marittime, completando così una visione intermodale avanzata.

L’ecosistema Milos® assicura una gestione centralizzata e nativamente integrata, riducendo la necessità di personalizzazioni software e di manutenzione evolutiva da parte del cliente, grazie alla piena compatibilità con standard e soluzioni di terze parti.

A completamento della fornitura, sono stati attivati anche servizi telematici avanzati per la gestione della flotta, con copertura dei pedaggi in 17 Paesi europei, oltre al monitoraggio in tempo reale di veicoli, rimorchi, merci e condizioni ambientali, inclusi controllo carburante, temperatura e sicurezza.

Con questo progetto, Circle Group rafforza ulteriormente il proprio impegno nel supportare l’innovazione digitale delle catene logistiche intermodali, offrendo strumenti concreti per migliorare efficienza, sostenibilità e competitività operativa.

«Con questo nuovo contratto rafforziamo ulteriormente la nostra missione: supportare la trasformazione digitale della logistica europea attraverso un ecosistema federativo, interoperabile e nativamente integrato. Le nostre soluzioni consentono agli operatori del settore di affrontare con successo le sfide normative, tecnologiche e ambientali, riducendo la complessità e aumentando il valore generato lungo tutta la catena logistica, come da obiettivi del piano industriale Connect 4 Agile Growth», ha dichiarato Luca Abatello, ceo di Circle Group.