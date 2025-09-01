Aumentano le risorse per l’Università degli studi di Genova, l’UniGe. Ammonta a 184.806.469 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo alle università. Per l’UniGe l’incremento rispetto al 2024 è di oltre 1,8 milioni e il 14% in più rispetto ai 162.087.404 euro stanziati nel 2019.

«Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia», commenta il ministro Bernini.

L’incremento del finanziamento all’università di Genova si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei. Il Fondo di finanziamento ordinario ammonta quest’anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.