Il Comune di Ceriale segnala che da domani mattina, 2 settembre inizierà un intervento sulla via Aurelia, in prossimità della stazione ferroviaria, per la rottura di una tubatura della fogna cittadina.

I lavori di manutenzione straordinaria da parte della Servizi Ambientali inizieranno alle 7.30 di domani, martedì 2 settembre.

Per tutta la durata dei lavori, la viabilità sarà a senso unico alternato: nelle ore a maggior flusso viario saranno presenti i movieri, mentre nelle altre fasce orarie la circolazione sarà regolata da un semaforo

«La pianificazione dell’opera è stata indicata per la fine della stagione estiva e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di creare il minor disagio possibile», ha affermato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Luigi Giordano.

Secondo il cronoprogramma, entro una settimana l’intervento sulla tubatura della fogna a Ceriale dovrebbe essere completato.