Prosegue la campagna estiva 2025 promossa da Aprica, società del Gruppo A2A, in collaborazione con il Consorzio Biorepack, dedicata alla corretta gestione della bioplastica compostabile.

Dopo le iniziative avviate a luglio sul territorio ligure, da oggi fino al 4 settembre prende il via una nuova fase del progetto, realizzata con il supporto dell’associazione Verdeacqua, che interesserà cinque Comuni del Golfo del Tigullio: Portofino, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Moneglia.

L’iniziativa, intitolata “Un tuffo nel blu – Conosciamo la bioplastica”, prevede eventi divulgativi gratuiti pensati per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età. I partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva grazie a visori a 360° che mostreranno le bellezze dei fondali del Mar Ligure, rafforzando il messaggio della tutela ambientale e del corretto conferimento dei materiali compostabili.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, con uno spazio laboratoriale dedicato alla scoperta della bioplastica, spesso confusa con la plastica tradizionale. Le attività saranno condotte da un biologo marino dell’associazione Verdeacqua, che guiderà i bambini in un percorso educativo interattivo per comprenderne caratteristiche, benefici e corrette modalità di differenziazione nella raccolta dell’organico.

Il calendario degli appuntamenti

• Portofino – 1° settembre, ore 18.30-22.30, Piazza Martiri dell’Olivetta

• Zoagli – 2 settembre, ore 9.00-12.00, Piazza XXVII Dicembre

• Rapallo – 2 settembre, ore 18.30-22.30, Chiosco della Musica

• Santa Margherita Ligure – 3 settembre, ore 17.00-20.30, Giardini a Mare – Zona Margherita

• Moneglia – 4 settembre, ore 17.00-19.00, Piazzetta delle Poste

L’attività, che conferma l’impegno di Aprica nella promozione di comportamenti sostenibili nei territori serviti, si inserisce nel più ampio programma di azioni messe in campo nei mesi estivi per promuovere una gestione consapevole della bioplastica. La campagna, all’insegna del messaggio “Tra plastica e bioplastica c’è un sacco di differenza”, ha previsto anche attività di formazione rivolte ai gestori di campeggi e stabilimenti balneari, supporto alla raccolta differenziata in occasione di sagre ed eventi locali, oltre alla distribuzione di sacchi compostabili e materiali informativi dedicati.