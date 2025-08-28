La procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica) relativa alla variante al Piano Urbanistico Comunale di Ventimiglia è stata ufficialmente avvita dalla Regione Liguria. La Vas è finalizzata alla realizzazione di due nuovi distretti nella città di confine denominati, rispettivamente: Borgo del Forte Waterfront e Borgo del Forte Campus. Il primo è riservato a nuove residenze, strutture ricettive, parcheggi e aree verdi con percorsi pedonali panoramici, il secondo prevede la realizzazione di un’importante scuola internazionale in grado di accogliere circa 500 studenti con annesso centro polisportivo, residenze per i ragazzi, parco urbano e spazi dedicati al tempo libero e agli eventi.

Parallelamente, si è avviato anche il procedimento per l’approvazione della correlata variante al Puc di Ventimiglia, coordinata e integrata con la Vas.

“Un passaggio importante nell’iter che porterà alla realizzazione di un progetto davvero significativo, in grado di garantire sviluppo non solo alla città di Ventimiglia, ma a tutto il ponente ligure – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Avere un nuovo distretto residenziale, ricettivo, ma soprattutto una nuova scuola internazionale di alto livello sul nostro territorio garantirà, infatti, un indiscutibile volano economico per lo stesso, con nuove possibilità e posti di lavoro”.

“L’avvio della Vas – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – fa seguito alla fase preliminare di confronto tramite la quale, in stretta collaborazione con il Comune e la Sovrintendenza, abbiamo posto le basi per una realizzazione sostenibile dell’opera. Ora l’obiettivo è quello di proseguire sulla strada tracciata per fare in modo che il programma dell’amministrazione comunale possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile. Regione è al fianco dei Comuni e segue da vicino gli iter urbanistici di tutti i progetti svolgendo un ruolo di coordinamento e supporto costante”.

La procedura di Vas è coordinata dalla Regione Liguria e coinvolge molti soggetti pubblici e privati tra cui, ovviamente Comune e Soprintendenza. I tempi previsti dalla legge nazionale sono di 90 giorni complessivi più 30 per eventuali approfondimenti qualora necessari. Il primo appuntamento della procedura di Vas appena avviata è per il giorno 11 settembre, quando si svolgerà un incontro tecnico illustrativo, riservato a tutti gli enti preposti, nell’ambito del quale verranno condivisi gli aspetti tecnici più significativi dell’intervento in esame.