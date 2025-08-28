Seduta volatile con chiusura in ordine sparso per le Borse europee, nonostante trimestrale e guidance sopra le attese del colosso Nvidia e la revisione al rialzo del pil americano del secondo trimestre. Milano segna +0,23%, Madrid +0,34%, Francofotrte -0,03%, Londra -0,42%, Parigi +0,24%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 87 punti (variazione -3,79%, rendimento Btp 10 anni +3,56%, rendimento Bund 10 anni +2,69%).

Piazza Affari

A Milano crollo di Telecom (-8,79%) dopo la notizia dello stop alle trattative con Iliad per una fusione. Il gruppo francese ha dichiarato di aver interrotto le trattative per una fusione con l’operatore italiano e di aver abbandonato questa possibilità. «Non abbiamo più alcun colloquio con Tim dall’inizio di aprile e non riprenderanno», ha dichiarato il direttore generale del gruppo Thomas Reynaud. Giornata positiva per il lusso con (Moncler +2,87%, Brunello Cucinelli +0,9%. Tra i maggiori rialzi anche St (+2,32%), in scia ai risultati di Nvidia.

Valute

Cambio euro/dollaro a 1,1669 (1,1672 in avvio, da 1,1607 della vigilia). L’euro vale anche 171,53 yen (171,51 in apertura, da 171,48), mentre il cross dollaro/yen è a 147,010 (146,93, da 147,72).

Energia

Cala il petrolio, con il Wti a 63,6 dollari al barile (-0,86%) e il Brent a 67,61 dollari (-0,65%). In calo anche il gas scambiato ad Amsterdam a 31,705 euro al megawattora (-2,59%).