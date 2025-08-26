Il Gruppo Orsero ha diverse posizioni aperte tra cui due ad Albenga: Fruttital srl, azienda che distribuisce di prodotti ortofrutticoli freschi sta cercando un/a specialista Salute, sicurezza e ambiente (Hse) da inserire nel team per rafforzare la gestione delle tematiche ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro nelle piattaforme logistiche.
La risorsa riporterà al responsabile ufficio qualità e certificazioni e collaborerà con le funzioni operative, Hr e sostenibilità, contribuendo alla diffusione di una cultura della sicurezza, alla conformità normativa e allo sviluppo sostenibile delle attività.
L’altra posizione ricercata è un Group treasury and debt specialist che riporterà Group Treasurer e in contatto diretto con il Co-CEO e il CFO, la figura sarà responsabile della gestione efficiente del flusso di cassa e della mitigazione dei rischi finanziari. Collaborerà con i team Finance, Accounting e Commerciali della capogruppo e delle consociate per gestire il capitale circolante e il cash flow del Gruppo.
Specialista Hse responsabilità e requisiti
– Supportare l’implementazione e il monitoraggio delle procedure in materia di salute, sicurezza e ambiente secondo le normative vigenti (D.Lgs. 81/08, ISO 14001, ecc.);
– Collaborare alla valutazione dei rischi (Dvr), alla gestione delle non conformità e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione;
– Partecipare alla gestione delle attività di formazione e sensibilizzazione in materia Hse per il personale operativo e amministrativo;
– Supportare nella raccolta, gestione e monitoraggio dei kpi Hse, con analisi periodiche e reportistica;
– Contribuire alla gestione ambientale: gestione rifiuti, consumi idrici ed energetici, rispetto delle autorizzazioni ambientali;
– Affiancare le funzioni tecniche e operative nelle verifiche periodiche, nei sopralluoghi e negli audit interni/esterni;
– Mantenere i rapporti con consulenti esterni, enti ispettivi e fornitori per tematiche Hse.
Requisiti:
– Esperienza di 2–4 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende della filiera agroalimentare o logistica;
– Laurea in discipline tecniche: Ingegneria Ambientale, Tecniche della Prevenzione, Scienze Ambientali o affini;
– Buona conoscenza della normativa HSE italiana (D.Lgs. 81/08) e dei sistemi di gestione ISO 45001/14001;
– Attitudine al lavoro sul campo, capacità di comunicazione e problem solving;
– Padronanza dei principali strumenti informatici (Office, Excel avanzato, PowerPoint);
– Buona conoscenza della lingua inglese;
– Disponibilità ad effettuare brevi ma frequenti trasferte su territorio nazionale;
– La qualifica Rspp/Aspp sarà considerata un plus.
Benefit:
– Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì su orario 9 – 13 e 14 – 18;
– Ral e inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza della risorsa;
– Sede di lavoro: Regione Cime di Leca, 30 – 17031 Albenga (Sv)
– Inserimento in un gruppo leader nel settore ortofrutticolo italiano.
– Percorso di crescita professionale all’interno dell’Ufficio Qualità e Hse.
– Ambiente dinamico, attento alla sostenibilità e all’innovazione.
Per applicare cliccare qui.
Group Treasury responsabilità e competenze
Gestione Cassa e Debito: migliorare la gestione della liquidità, il capitale circolante e le previsioni di cassa; gestire i rapporti con banche e finanziatori; fornire report sulla posizione finanziaria netta e sulle spese finanziarie.
Operazioni di Tesoreria: supportare le attività quotidiane di tesoreria, gestire garanzie, programmi di factoring/cartolarizzazione, finanziamenti regionali e prestiti infragruppo; ottimizzare strutture bancarie e cash pooling.
Gestione del Rischio: garantire la conformità alle policy e normative, mitigando proattivamente rischi finanziari (valuta, tassi d’interesse, materie prime).
Progetti Ad Hoc: supportare negoziazioni di finanziamenti e analizzare l’impatto finanziario di operazioni M&A.
Requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
Almeno 3 anni di esperienza in ambito treasury e gestione del debito, preferibilmente in aziende multinazionali;
Ottima conoscenza dei principali strumenti di analisi finanziaria e di tesoreria (come Bloomberg o LSEG Workspace; Piteco, Kyriba)
Competenze approfondite in materia di pianificazione finanziaria e gestione del rischio;
Conoscenza della lingua inglese e spagnola, plus conoscenza della lingua francese;
Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con diverse funzioni aziendali.
Benefits
Si offre RAL e inquadramento commisurati all’esperienza e possibilità di crescita all’interno di un contesto strutturato.
Inserimento previsto in autunno 2025
Sede di lavoro: Regione Cime di Leca, 30 – 17031 Albenga (SV)
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì
Clicca qui per applicare.
