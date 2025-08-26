Il Gruppo Orsero ha diverse posizioni aperte tra cui due ad Albenga: Fruttital srl, azienda che distribuisce di prodotti ortofrutticoli freschi sta cercando un/a specialista Salute, sicurezza e ambiente (Hse) da inserire nel team per rafforzare la gestione delle tematiche ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro nelle piattaforme logistiche.

La risorsa riporterà al responsabile ufficio qualità e certificazioni e collaborerà con le funzioni operative, Hr e sostenibilità, contribuendo alla diffusione di una cultura della sicurezza, alla conformità normativa e allo sviluppo sostenibile delle attività.

L’altra posizione ricercata è un Group treasury and debt specialist che riporterà Group Treasurer e in contatto diretto con il Co-CEO e il CFO, la figura sarà responsabile della gestione efficiente del flusso di cassa e della mitigazione dei rischi finanziari. Collaborerà con i team Finance, Accounting e Commerciali della capogruppo e delle consociate per gestire il capitale circolante e il cash flow del Gruppo.

Specialista Hse responsabilità e requisiti

– Supportare l’implementazione e il monitoraggio delle procedure in materia di salute, sicurezza e ambiente secondo le normative vigenti (D.Lgs. 81/08, ISO 14001, ecc.);

– Collaborare alla valutazione dei rischi (Dvr), alla gestione delle non conformità e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione;

– Partecipare alla gestione delle attività di formazione e sensibilizzazione in materia Hse per il personale operativo e amministrativo;

– Supportare nella raccolta, gestione e monitoraggio dei kpi Hse, con analisi periodiche e reportistica;

– Contribuire alla gestione ambientale: gestione rifiuti, consumi idrici ed energetici, rispetto delle autorizzazioni ambientali;

– Affiancare le funzioni tecniche e operative nelle verifiche periodiche, nei sopralluoghi e negli audit interni/esterni;

– Mantenere i rapporti con consulenti esterni, enti ispettivi e fornitori per tematiche Hse.

Requisiti:

– Esperienza di 2–4 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende della filiera agroalimentare o logistica;

– Laurea in discipline tecniche: Ingegneria Ambientale, Tecniche della Prevenzione, Scienze Ambientali o affini;

– Buona conoscenza della normativa HSE italiana (D.Lgs. 81/08) e dei sistemi di gestione ISO 45001/14001;

– Attitudine al lavoro sul campo, capacità di comunicazione e problem solving;

– Padronanza dei principali strumenti informatici (Office, Excel avanzato, PowerPoint);

– Buona conoscenza della lingua inglese;

– Disponibilità ad effettuare brevi ma frequenti trasferte su territorio nazionale;

– La qualifica Rspp/Aspp sarà considerata un plus.

Benefit:

– Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì su orario 9 – 13 e 14 – 18;

– Ral e inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza della risorsa;

– Sede di lavoro: Regione Cime di Leca, 30 – 17031 Albenga (Sv)

– Inserimento in un gruppo leader nel settore ortofrutticolo italiano.

– Percorso di crescita professionale all’interno dell’Ufficio Qualità e Hse.

– Ambiente dinamico, attento alla sostenibilità e all’innovazione.

Per applicare cliccare qui.

Group Treasury responsabilità e competenze

Gestione Cassa e Debito: migliorare la gestione della liquidità, il capitale circolante e le previsioni di cassa; gestire i rapporti con banche e finanziatori; fornire report sulla posizione finanziaria netta e sulle spese finanziarie.

Operazioni di Tesoreria: supportare le attività quotidiane di tesoreria, gestire garanzie, programmi di factoring/cartolarizzazione, finanziamenti regionali e prestiti infragruppo; ottimizzare strutture bancarie e cash pooling.

Gestione del Rischio: garantire la conformità alle policy e normative, mitigando proattivamente rischi finanziari (valuta, tassi d’interesse, materie prime).

Progetti Ad Hoc: supportare negoziazioni di finanziamenti e analizzare l’impatto finanziario di operazioni M&A.

Requisiti:

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;

Almeno 3 anni di esperienza in ambito treasury e gestione del debito, preferibilmente in aziende multinazionali;

Ottima conoscenza dei principali strumenti di analisi finanziaria e di tesoreria (come Bloomberg o LSEG Workspace; Piteco, Kyriba)

Competenze approfondite in materia di pianificazione finanziaria e gestione del rischio;

Conoscenza della lingua inglese e spagnola, plus conoscenza della lingua francese;

Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con diverse funzioni aziendali.

Benefits

Si offre RAL e inquadramento commisurati all’esperienza e possibilità di crescita all’interno di un contesto strutturato.

Inserimento previsto in autunno 2025

Sede di lavoro: Regione Cime di Leca, 30 – 17031 Albenga (SV)

Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì

Clicca qui per applicare.