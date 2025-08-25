“Tipicamente Chiavari“, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari, torna sabato 30 e domenica 31 agosto in via Rivarola per il suo immancabile appuntamento mensile: due giorni all’insegna dei prodotti enogastronomici e agroalimentari a chilometro zero e igp, dai formaggi ai salumi, dalle conserve ai dolci e tanto altro.

Domenica, poi, a partire dalle ore 10:30, tornerà a sfilare a Tipicamente Chiavari la Conte Brass March Band, ensemble genovese che si ispira alla tradizione musicale di New Orleans. Composta da fiati e percussioni, la band si dedica all’esplorazione dei brani tipici di questo stile, spaziando dal jazz tradizionale al blues, fino al gospel.

Il repertorio include pezzi classici di artisti come Louis Armstrong, King Oliver e Sidney Bechet, passando per i canti tipici della tradizione di New Orleans. Le esibizioni, spesso itineranti, ricreano l’atmosfera vivace delle parate e delle celebrazioni tipiche della città americana, portando nelle strade un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. In collaborazione con Assoartisti Genova.