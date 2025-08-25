Parte oggi, con l’evento “A Tavola sul Porto Vecchio”, in programma a Sanremo, il rush finale del tour di eventi inserito nel progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, che tramite la valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio, unitamente alla cooperazione tra gli operatori (aziende agricole, commercianti, artigiani, strutture ricettive e così via), punta a migliorare la qualità della vita, sia dal punto di vista economico che dell’ambiente.

Un percorso iniziato a marzo, proseguito nei mesi successivi e che prima di metà settembre manda in scena gli ultimi cinque appuntamenti.

Dodici in totale le “tappe”, toccando località della costa e dell’entroterra della provincia di Imperia.

I piatti della tradizione, preparati con materie prime a km0 e stagionali sono i protagonisti della manifestazione che si apre questa sera sul Porto Vecchio di Sanremo, con la regia di Confartigianato. Considerata la location, prodotti ittici in primo piano.

Nei prossimi eventi, alle proposte gastronomiche si aggiungeranno degustazioni guidate con la partecipazione di aziende agricole, laboratori curati da esperti, presentazione di nuovi progetti legati allo sviluppo del territorio, esposizione di capolavori degli artigiani, visite in cantina e altre esperienze che permetteranno di coinvolgere il pubblico e catturare anche l’interesse di tanti turisti.

Trentasei sono i soggetti (enti, associazioni, aziende) partner del progetto, con capofila l’Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere Liguri, sempre presente al fianco delle associazioni di categoria e delle imprese.

Calendario prossimi appuntamenti

25-26-27 agosto – “A Tavola sul Porto Vecchio” (Sanremo, organizzazione Confartigianato)

1-2-3 settembre – “Sapori alla Marina” (Ventimiglia, organizzazione Confcommercio)

5-6 settembre – “Bordighera Beer&Boo” (Bordighera, organizzazione Confcommercio)

5-6-7 settembre – “Expo Valle Arroscia” (Pieve di Teco, organizzazione Azienda Speciale)

dal 5 al 14 settembre – “Stile Artigiano è di Moda. Festival della Moda Sartoriale” (Sanremo, organizzazione Confartigianato)

Le altre località coinvolte sono state: Taggia e Valle Argentina, Imperia, Diano Marina Golfo Dianese, Pontedassio e Valle Impero, San Lorenzo al mare e Valle del San Lorenzo.

Progetto realizzato grazie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale.

Progetto 1.4.1: “Realizzazione dei contratti di filiera tra produttori agricoli, ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città , supermercati”. 16.04.1.4.1: “Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticole, per la creazione, lo sviluppo e la promozione a raggio locale di filiere corte e mercati locali”