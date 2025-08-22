In considerazione dell’avvio sperimentale del servizio di psicologia territoriale istituito da Regione Liguria la Asl 5 ha indetto una manifestazione d’interesse per costituire un elenco provvisorio di psicologi territoriali libero professionisti (co.li.pro.).

Questi psicologi svolgeranno assistenza psicologica primaria in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali convenzionati. L’attività, che riguarderà prevalentemente l’area dei disturbi dell’adattamento nel ciclo di vita, avverrà sul territorio, in forte integrazione con i distretti, le case della comunità, e i servizi specialistici di secondo livello. Si tratterà di valutazioni e interventi di assistenza psicologica brevi e mirati esclusivamente alla risoluzione della problematica di adattamento specifica.

Alla manifestazione d’interesse possono partecipare gli psicologi con laurea quinquennale, iscrizione all’Ordine degli Psicologi – Albo sezione A, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale, e che abbiano svolto attività, almeno biennale, come psicologi con qualsiasi tipo di contratto, nelle Asl, nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico e nelle strutture convenzionate.

Il bando della manifestazione d’interesse è consultabile sul sito istituzionale di Asl 5 nella sezione bandi/avvisi, dove è possibile anche scaricare il modulo per la domanda di partecipazione da inviare tramite Pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it entro il 15 settembre 2025.