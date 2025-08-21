La segreteria provinciale Ugl ha proclamato un’azione di sciopero per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori Amt, per il giorno venerdì 22 agosto 2025 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, per tutto il personale Amt. Lo sciopero è stato annunciato dopo che due autobus sono stati colpiti da delle biglie d’acciaio a Bolzaneto.

Amt precisa che il preavviso minimo è possibile grazie all’art.2 comma 7 della legge 146/90 e s.m.i. perché le disposizioni non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi.

Amt dichiara di non disporre elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché, negli ultimi 5 anni, non ci sono stati scioperi indetti ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 dalla Ugl Autoferro.