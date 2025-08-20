Sabato 23 agosto, dalle 16 alle ore 20, la piazza principale del Brugnato 5Terre Outlet Village e l’area giochi ospiteranno la “Giornata della Salute”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia e dedicata alla cura, al benessere e alla prevenzione sanitaria.

L’evento offrirà al pubblico screening gratuiti, con un’attenzione particolare alla medicina di genere. I visitatori potranno sottoporsi alla rilevazione dei parametri di base, alla misurazione della glicemia e al test del colesterolo, oltre a ricevere utili consigli da parte di un nutrizionista per migliorare le proprie abitudini quotidiane.

Accanto alle attività per gli adulti, non mancherà un’iniziativa pensata per i più piccoli: la celebre “ambulanza dei pupazzi”, un progetto educativo della Croce Rossa che permette ai bambini di imparare le basi del primo soccorso attraverso il gioco, prendendosi cura dei propri pupazzi e vivendo un’esperienza rassicurante e divertente.