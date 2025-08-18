Le imprese e gli operatori portuali hanno a disposizione un nuovo strumento che rende più semplici e intuitivi i passaggi per accreditarsi sullo sportello digitale.

È la guida pratica online che spiega in modo chiaro e dettagliato ogni fase della procedura di accreditamento, fornendo istruzioni passo dopo passo per accedere e utilizzare i servizi dello Sportello Digitale, come lo Sportello Unico Amministrativo (Sua) per la presentazione delle istanze e la nuova funzionalità profilo e servizi per amministrare autonomamente le informazioni degli utenti abilitati a operare sullo Sportello.

L’invito rivolto a tutte le imprese e ai professionisti del settore è di cogliere tutte le opportunità offerte dalla piattaforma per una gestione moderna, trasparente e innovativa delle proprie attività nei porti di Genova/Pra’ e Savona/Vado Ligure. La guida è consultabile.

Lo sportello digitale è la nuova piattaforma online che raccoglie, in un unico punto di accesso, tutti i servizi dell’Adsp, attuali e futuri, semplificando le procedure, riducendo i tempi di gestione e garantendo maggiore autonomia operativa. Gli utenti, una volta accreditati, potranno gestire e consultare in ogni momento pratiche, dati e documenti di interesse senza dover ripetere più volte le procedure di autenticazione.

Attualmente, la piattaforma mette a disposizione due servizi digitali principali: lo sportello unico amministrativo, dedicato alla gestione delle pratiche amministrative, e il servizio “Profilo e Servizi”, che consente di gestire in autonomia le informazioni aziendali, gli incarichi a operare per conto di altri soggetti e le deleghe delle persone che operano sullo Sportello Digitale. In questo modo, viene garantita una gestione strutturata e sicura delle autorizzazioni e dei poteri di firma.

Per poter accedere e operare all’interno dello sportello digitale, è necessario accreditarsi seguendo la procedura illustrata con semplici passaggi nella Guida pratica online, uno strumento che si aggiunge ai manuali già disponibili sulla piattaforma e offre un percorso guidato che facilita gli utenti e le imprese, assicurando così continuità operativa e massima autonomia nell’utilizzo dei servizi digitali.