Ha riaperto l’ufficio postale di Carasco. Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione iniziati a luglio e finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Carasco di via Disma Montanaro 78, è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle 12.35.

Tra gli interventi effettuati presso la sede, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico un rinnovamento totale degli ambienti all’interno della sala al pubblico, l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici, da oggi disponibili in tutti i 228 uffici postali di Cuneo e provincia coinvolti entro il 2026 nel progetto Polis.

Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per se stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’Anpr. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure Spid.