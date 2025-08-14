Prosegue l’ondata di calore sull’Italia e a Genova le giornate consecutive con il bollino rosso salgono a quattro. L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha confermato il livello massimo di rischio anche per la giornata di sabato 16 agosto.

Una situazione meteoclimatica che si complica ulteriormente con l’allerta gialla per temporali diramata dall’Arpal, valida su tutta la regione delle 15 di oggi, giovedì 14, alle 1.00 di domani, ferragosto.

Le regole di autoprotezione per difendersi dall’ondata di calore si possono consultare sul sito del Comune di Genova, a questo link.

Le disposizioni del Coc di Genova per l’allerta gialla per temporali

Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito questo pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta idrogeologica gialla per temporali diramata dalla Regione Liguria per il territorio del Comune di Genova, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

All’emanazione dello stato di allerta: