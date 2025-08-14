Prosegue l’ondata di calore sull’Italia e a Genova le giornate consecutive con il bollino rosso salgono a quattro. L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha confermato il livello massimo di rischio anche per la giornata di sabato 16 agosto.
Una situazione meteoclimatica che si complica ulteriormente con l’allerta gialla per temporali diramata dall’Arpal, valida su tutta la regione delle 15 di oggi, giovedì 14, alle 1.00 di domani, ferragosto.
Le regole di autoprotezione per difendersi dall’ondata di calore si possono consultare sul sito del Comune di Genova, a questo link.
Le disposizioni del Coc di Genova per l’allerta gialla per temporali
-
proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
-
spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
-
tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica.
-
tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
-
stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
-
non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore.
-
pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt
-
sito https://allertaliguria.regione.liguria.it
-
sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile
-
si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo
