Alla luce dei recenti casi di virus West Nile segnalati in Liguria e in altre zone d’Italia, il Comune di Sestri Levante ricorda ai cittadini che ogni anno sono programmati interventi mirati per contrastare la proliferazione di tutte le tipologie di zanzare, nell’ambito del Piano triennale di derattizzazione e disinfestazione 2025–2028.

Gli interventi già effettuati includono: disinfestazioni antilarvali nei tombini e nelle vie cittadine, per impedire lo sviluppo delle larve nelle acque stagnanti; trattamenti adulticidi contro zanzare e altri insetti volanti o striscianti, con particolare attenzione a parchi pubblici e aree a rischio; controllo roditori e blatte, con rinnovo delle esche e posizionamento di nuovi erogatori nelle zone più critiche; campagna informativa antilarvale per i cittadini, con la distribuzione gratuita (in primavera) di un kit contenente due compresse per il trattamento dei ristagni d’acqua in ambito privato.

Nei prossimi giorni verranno ripetuti i trattamenti nelle zone più soggette a presenza di zanzare come il quartiere Lavagnina e i parchi cittadini. Su impulso dell’Assessore Valentina Armanino, per ulteriore scrupolo, i trattamenti saranno estesi anche al mese di settembre, prolungando così la protezione durante il periodo di massima attività degli insetti.

Cosa possono fare i cittadini

Eliminare o trattare con prodotti specifici l’acqua stagnante in giardini, cortili, sottovasi e grondaie; tenere pulite e controllate le aree verdi di proprietà, soprattutto se inserite in contesti pubblici; per amministratori di condominio e proprietari di aree private, prestare attenzione alla manutenzione delle zone comuni per evitare focolai di zanzare.