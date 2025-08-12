Circle – pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – annuncia la sottoscrizione dell’estensione del contratto con un importante operatore del trasporto intermodale, della durata di 9 mesi, per l’evoluzione delle piattaforme Milos® MTO e TFP del valore di circa 200.000 euro.

L’accordo prevede un’evoluzione significativa delle piattaforme Milos® MTO (Multimodal Transport Operator) e Milos® TFP (Transport Federative Platform), strumenti centrali nell’ecosistema digitale sviluppato da Circle per l’ottimizzazione e l’automazione delle attività logistiche intermodali.

Attraverso il potenziamento di funzionalità avanzate per l’interconnessione tra attori della supply chain, la gestione operativa integrata e la visibilità in tempo reale delle operazioni, il progetto mira a rafforzare la capacità dell’operatore di gestire processi complessi in maniera più efficiente, trasparente e sostenibile.

La piattaforma Milos® MTO sarà arricchita con strumenti intelligenti per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei flussi di trasporto intermodale, mentre MILOS® TFP proseguirà il proprio percorso evolutivo come ambiente digitale federato per l’integrazione dei dati logistici e la condivisione sicura delle informazioni tra partner.

L’intervento rientra nella strategia del Gruppo di supportare i principali attori del settore nella digitalizzazione progressiva delle proprie attività, in linea con le linee guida europee sull’interoperabilità, la dematerializzazione dei documenti e la sostenibilità ambientale.

«L’ulteriore estensione del contratto per l’uso delle piattaforme Milos® MTO e TFP conferma la fiducia del mercato nelle nostre soluzioni e la rilevanza strategica delle nostre soluzioni per il processo di trasformazione digitale della logistica intermodale – ha commentato Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group -. In contesto estremamente dinamico e in continua evoluzione, il nostro Gruppo continua ad investire per rendere le nostre tecnologie sempre più connesse, intelligenti e in grado di generare valore concreto per i nostri clienti, perseguendo gli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».