L’impresa Aleante Engineering di Celle Ligure è tra i finalisti di Top of the Pid 2025, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalla rete dei Pid (Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio) che valorizza le soluzioni e i casi di utilizzo innovativi delle micro, piccole e medie imprese che investono in tecnologie digitali e 4.0.

Il progetto finalista di Aleante Engineering è “LogHiro“: un sistema intelligente per il monitoraggio e la gestione automatizzata delle risorse idriche che misura – in tempo reale – livello, pressione, portata e cloro e trasmette i dati su cloud, rendendoli disponibili da remoto in modo semplice e sicuro.

Per aiutare Aleante Engineering a vincere il premio Top of the Pid 2025 si può votare a questo link, accedendo con le proprie credenziali Spid.

La votazione è aperta fino alle ore 10:00 dell’11 settembre 2025 e la premiazione avrà luogo a Roma, dal 17 al 19 ottobre 2025, durante “Maker Faire Rome 2025”, la manifestazione nazionale dedicata ai temi dell’innovazione e del digitale.