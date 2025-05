Sono aperte le candidature a “Top of the Pid 2025”, il premio organizzato da Unioncamere con il supporto di Dintec nell’ambito dei servizi offerti alle imprese dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio. Obiettivo del premio è individuare e promuovere iniziative e progetti innovativi che consentano di comprendere al meglio le potenzialità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e, più in generale, delle tecnologie 4.0 da parte delle pmi italiane.

Quest’anno è previsto il riconoscimento di un premio in denaro, sotto forma di contributo a fondo perduto, per le imprese che presentano i migliori progetti: 5.000 euro per il miglior progetto a livello nazionale di ciascun ambito di intervento, e 2.500 euro per il secondo miglior progetto a livello nazionale di ciascun ambito di intervento.

Gli ambiti sono:

Casi di utilizzo innovativi . Progetti che applicano strumenti esistenti di intelligenza artificiale e tecnologie 4.0 in modo originale, superando gli utilizzi comuni. L’obiettivo è premiare applicazioni innovative che creano servizi nuovi o migliorano l’efficienza di quelli esistenti.

. Progetti che applicano strumenti esistenti di intelligenza artificiale e tecnologie 4.0 in modo originale, superando gli utilizzi comuni. L’obiettivo è premiare applicazioni innovative che creano servizi nuovi o migliorano l’efficienza di quelli esistenti. Soluzioni innovative. Progetti che sviluppano nuovi strumenti o applicativi basati su IA e/o tecnologie 4.0, anche attraverso la ricerca e sviluppo e la collaborazione con enti specializzati.

Le imprese dovranno inoltre indicare il principale settore di applicazione del progetto tra:

agroalimentare

manifatturiero

turismo

altri servizi.

Le imprese vincitrici e quelle che riceveranno una menzione speciale avranno l’opportunità di partecipare alla cerimonia di premiazione nell’ambito di Maker Faire Rome, la manifestazione nazionale dedicata ai temi dell’innovazione e del digitale, importante vetrina per le imprese, con la presenza di giornalisti ed esperti del settore.

Le candidature devono arrivare entro le ore 16.00 del 9 giugno 2025. L’individuazione delle imprese vincitrici avverrà entro l’11 settembre 2025 e la premiazione si terrà durante l’evento Maker Faire Rome 2025, che si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2025. Per tutte le informazioni consultare il regolamento a questo link.

Il Pid – Punto impresa digitale della Camera di commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona è a disposizione per ulteriori informazioni: pid@rivlig.camcom.it.