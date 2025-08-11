Martedì 12 agosto il Comune di Sestri Levante organizza Nomacaia Un look, una festa, mille sconti!, evento che unisce divertimento, shopping e convivialità in un’atmosfera marinaresca.

L’evento coinvolge i negozi e i locali aderenti cittadini, che offriranno un extra sconto del 10% e due aperitivi al prezzo di uno a chi si presenterà con un outfit a tema marinaro.

Il dj set – a ingresso libero all’Arena Conchiglia dalle 21.30 – è affidato a Paolo Sax Sound accompagnato dalla vocalist Arianna Serra che canterà sulle hits disco ’80/90′; come sfondo ci saranno una serie di proiezioni suggestive.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con i Civ “I Carruggi di Sestri Levante”, il Civ di via Nazionale e Mediaterraneo Servizi.

Nomacaia è un’occasione per godersi l’ultima settimana di saldi, gustare un aperitivo e chiudere la serata con musica e divertimento nel cuore di Sestri Levante.