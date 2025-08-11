La nuova edizione della Tourist Card, attiva dal 9 giugno, frutto della partnership tra Tpl Linea (Trasporti Ponente Ligure) e Camera di commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, sta registrando un’adesione significativa da parte dei turisti che soggiornano nel territorio di Savona e provincia. A oggi, sono state attivate 3.458 card principali e 883 card secondarie destinate ai familiari, per un totale di oltre 4.300 titoli di viaggio digitali.

Il progetto coinvolge 465 strutture ricettive, distribuite nei Comuni della Provincia di Savona, tutte abilitate all’attivazione della card. La Tourist Card consente agli ospiti di viaggiare gratuitamente su tutte le linee Tpl fino a sette giorni consecutivi. L’attivazione avviene direttamente presso la struttura ospitante, tramite l’app regionale “La mia Liguria”, attraverso la scansione di un QR code generato in tempo reale.

La card è nominativa, non cedibile e valida esclusivamente per i turisti che pernottano in strutture convenzionate. Ogni card principale può essere associata fino a cinque card familiari, garantendo così la mobilità gratuita anche ai compagni di viaggio.

Il sistema digitale introdotto quest’anno ha semplificato notevolmente la procedura di attivazione, superando le criticità delle edizioni precedenti. Il QR code generato dalla struttura ricettiva consente un accesso immediato al servizio, rendendo l’esperienza del turista più fluida e integrata con l’offerta del territorio.

Tpl Linea garantisce la validità della card su tutte le linee attive nella provincia di Savona, nei giorni e negli orari di normale servizio. Le informazioni su orari e percorsi sono disponibili sul sito www.tpllinea.it; per assistenza è attivo il numero verde 800 808 288.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul portale www.visitligurianriviera.it