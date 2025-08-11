Il Comune della Spezia informa che, in occasione della giornata di ferragosto, tutti i Musei civici della Spezia, il Parco delle Clarisse e la Biblioteca Civica “Pietro Mario Beghi” saranno aperti al pubblico.
Le mostre in corso nei Musei civici della Spezia
- Museo civico “Amedeo Lia”, Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi”
Apertura il giorno di Ferragosto dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- Museo civico del Sigillo, collezioni civiche
Apertura il giorno di Ferragosto dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- Palazzina delle Arti, Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2).
Apertura il giorno di Ferragosto dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- Museo del Castello San Giorgio, collezioni civiche
Apertura il giorno di Ferragosto dalle ore 10.30 alle ore 17.00
- Museo civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, Studio e meraviglia. L’ordine del mondo nelle raccolte museali ottocentesche
Apertura il giorno di Ferragosto dalle ore 10.30 alle ore 18.00
- CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea
Morandi e Fontana. Invisibile e Infinito
Nuovo allestimento dalle collezioni permanenti
Accessibility Room
Apertura il giorno di Ferragosto: dalle ore 10.00 alle ore 19.00
- Parco delle Clarisse
Apertura il giorno di Ferragosto dalle ore 17.00 alle ore 19.30
- Biblioteca civica “Pietro Mario Beghi”
apertura dalle ore 8.15 alle ore 19.00.
