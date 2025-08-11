A Chiavari sono in corso da questa mattina le operazioni per abbattere un albero di pino in piazza Roma. La decisione è frutto di una valutazione approfondita condotta da agronomi specializzati, che hanno eseguito una prova di trazione e un’analisi della stabilità dell’albero. Le indagini hanno evidenziato un concreto rischio strutturale, rendendo necessario l’abbattimento.

L’intervento si colloca nell’ambito delle attività di messa in sicurezza del verde urbano, avviate dal Comune a seguito del monitoraggio tecnico condotto su oltre 500 alberature.

«Il pino verrà sostituito con una canfora, una specie sempreverde particolarmente adatta al contesto urbano per la sua resistenza, il suo valore ornamentale e la capacità di migliorare la qualità dell’aria – spiega Ilaria Solari, consigliera incaricata alla manutenzione del verde – L’operazione rientra in un più ampio programma di monitoraggio e gestione del patrimonio arboreo cittadino, avviato dall’amministrazione per prevenire situazioni di rischio, tutelare l’ambiente urbano e garantire la salute del verde urbano attraverso interventi mirati e sostenibili».

Durante le operazioni di abbattimento dell’albero, in piazza Roma, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta necessarie per consentire l’accesso dei mezzi e la sicurezza del cantiere.