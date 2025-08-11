Genova torna nella morsa del caldo e mercoledì scatta il bollino rosso. Nei prossimi giorni torna il livello massimo di allerta per l’ondata di calore: il bollino arancione è stato diramato per oggi, lunedì 11 agosto, e per domani, martedì 12, mentre sarà rosso dopodomani, mercoledì 13.

L’avviso per Genova è stato diramato oggi dal ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero sulle ondate di calore, a poco più di un mese dall’ondata di caldo che aveva colpito il capoluogo con sei giorni consecutivi di bollino rosso.

Come sempre si raccomanda di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e prestare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

Per oggi, lunedì 11 agosto, anche Arpal ha diramato un avviso per elevato caldo fisiologico sulle zone ABC (le zone costiere) a causa dell’attivazione di deboli venti settentrionali che vanifica l’effetto mitigante delle brezze, con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido.