Il ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per ondate di calore su Genova anche per sabato 5 luglio. Salgono quindi a sei i giorni consecutivi con il grado massimo di allerta per il capoluogo ligure.

La previsione per sabato è di 27 gradi già alle 8 del mattino e di 30 gradi alle ore 14. Stimate temperature percepite fino ai 35 gradi.