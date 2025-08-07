Ranzo entra a far parte dell’associazione nazionale Città dell’Olio, la grande rete che raccoglie più di 530 Comuni ed enti impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva, nella valorizzazione del paesaggio e nella lotta all’abbandono dei terreni olivicoli.

Con l’ingresso del borgo della provincia di Imperia, salgono a quota 36 le Città dell’Olio della Liguria.

“Con l’adesione alle Città dell’Olio abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione ai nostri produttori di olio EVO e confermare il nostro impegno nel promuovere la diffusione della cultura dell’olio evo e scommettere sul turismo dell’oli – ha dichiarato il sindaco di Ranzo Giancarlo Cacciò – siamo felici di aver raccolto questa opportunità che ci permetterà di investire energie nuove in un percorso di valorizzazione dell’olivicoltura locale attraverso l’organizzazione di eventi come la “Merenda nell’Oliveta” e la “Camminata tra gli Olivi”. Allo stesso tempo, il nostro obiettivo è quello di realizzare l’olio Dop Riviera Ligure di Ranzo e la partecipazione a progetti ambiziosi come il “Club di prodotto” che daranno lustro e visibilità alle nostre eccellenze”.