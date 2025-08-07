ING ha completato con successo due operazioni finanziarie a supporto di Premuda, storica compagnia italiana dello shipping con sede a Genova.

ING è una banca di origine olandese con oltre 40 milioni di clienti in 100 Paesi e 60.000 dipendenti. Offre prodotti e servizi a risparmiatori, grandi imprese e istituzioni finanziarie. In Italia è presente dal 2001 con le attività di retail banking ed è stata pioniera nel digital banking. Dal 1979 opera con le attività wholesale banking dove è leader nella finanza specializzata e nei mercati finanziari.

La prima operazione riguarda un finanziamento da 65 milioni di dollari a supporto di Pillarstone e del management nel recente buyout, in cui ING ha agito come unico finanziatore. “L’operazione – si legge in una nota della banca – presenta una struttura unica nel panorama italiano dello shipping, con la banca che vede garantito il prestito esclusivamente sulle azioni della società target, dimostrando fiducia nel valore dell’operazione e nella visione industriale del cliente”.

A completamento di questo percorso, è stato recentemente finalizzato anche un sustainability linked loan da 40 milioni di dollari per l’acquisizione delle product tanker eco-design “PS Singapore” e “PS Sydney”. L’operazione contribuisce all’obiettivo internazionale di ING di portare a 150 miliardi all’anno i volumi di finanza sostenibile mobilitati a livello globale entro il 2027 ed è legata alla strategia di decarbonizzazione della flotta di Premuda.

“Con queste due operazioni confermiamo la solidità del piano di sviluppo della divisione Wholesale Banking in Italia – afferma Andrea Diamanti, Head of Wholesale Banking di ING Italia – il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di ING come punto di riferimento nel corporate investment banking nel Paese. Il supporto alle imprese medio-grandi passa anche attraverso il nostro network internazionale, che in questo caso ha visto un’efficace collaborazione tra i team basati in Italia e nel Regno Unito”.

Premuda è stata una delle shipping company più dinamiche nel mercato dell’ultimo quinquennio. Con il forte supporto di Pillarstone, il management team guidato da Marco Fiori (ceo) ed Enrico Barbieri (cfo) ha dapprima conseguito il pieno risanamento dell’azienda. La recente operazione di buy-out segna l’inizio di una nuova fase di rinnovamento della flotta, di cui le due navi cisterna finanziate da ING rappresentano il primo passo.

“Apprezziamo il continuo supporto di ING – dichiara Marco Fiori – e siamo riusciti a ottenere termini e condizioni molto competitivi oltre a una struttura di finanziamento assai flessibile. I due finanziamenti nel loro complesso confermano una volta di più la capacità di Premuda di accedere a fonti di finanziamento altamente competitive e soprattutto allineate con le nostre priorità strategiche”.