Circle annuncia l’estensione contrattuale con un primario operatore del trasporto intermodale del Nord Italia.

L’accordo sottoscritto da Circle, dal valore di 250.000 euro, prevede l’evoluzione della suite Milos® MTO e Milos ® TFP, con particolare attenzione alla componente di Business Intelligence, e della digitalizzazione documentale tramite e-Cmr / e-Ddt ed eFti. Questa estensione contrattuale di 12 mesi conferma l’impegno di Circle nel sviluppare soluzioni digitali sempre più evolute e in grado di dialogare tra loro.

In particolare, il progetto di Circle riguarderà l’ampliamento delle funzionalità della piattaforma Milos® MTO e Milos ® TFP (Transport Federative Platform), ponendo al centro l’adozione di strumenti innovativi per l’analisi in tempo reale delle performance operative e la gestione intelligente delle attività logistiche. Grazie all’integrazione della componente Milos BI®, e di Milos Intelligence®, in particolare Optimal Planning, sarà inoltre possibile suggerire soluzioni di viaggio efficienti, efficaci, attraverso percorsi che includono combinazioni sostenibili, tempestive e interattive. Il cliente avrà la capacità di monitorare Kpi critici, ridurre i tempi di transito, ottimizzare i tragitti e migliorare l’utilizzo dei mezzi, con evidenti benefici.

Contestualmente, l’evoluzione della piattaforma Milos® TFP permetterà una digitalizzazione completa dei processi documentali, inclusi i documenti di trasporto elettronici come l’e-Cmr, per i viaggi internazionali, e e-Ddt per quelli nazionali, in piena conformità alle normative fiscali, garantendo al contempo sicurezza e tracciabilità.

L’adozione della eFti platform, conforme agli standard europei per lo scambio elettronico di informazioni, favorirà l’interoperabilità con i nodi logistici e tutti gli stakeholder coinvolti, contribuendo così a una logistica più integrata, trasparente e sostenibile.

In generale l’e-Cmr e la digitalizzazione delle lettere di vettura sono stati focalizzate per il loro potenziale nel ridurre i costi fino al 60%, snellire i tempi di creazione e gestione della documentazione fino al 60%, e abbattere drasticamente l’uso di carta stampata in ottica green.

«Questa estensione contrattuale rappresenta una chiara conferma dell’allineamento del mercato alla nostra visione di una logistica sempre più connessa, intelligente e sostenibile – ha dichiarato Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group -. Siamo entusiasti di accompagnare un operatore di primaria importanza nel percorso di evoluzione digitale delle proprie operation, mettendo a disposizione le nostre soluzioni più avanzate per una gestione efficiente e sostenibile della supply chain, in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth».