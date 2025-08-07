«La cessione del ramo di azienda di Otam ai cantieri Tankoa deve diventare un’opportunità per il rilancio delle professionalità dei lavoratori coinvolti». Lo dichiara Claudio Cabras della Uilm di Genova.

Il riferimento è al parere favorevole espresso dal comitato di gestione dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale in merito al procedimento volto alla salvaguardia dell’occupazione di 18 dipendenti di Otam srl tramite il subingresso nella concessione da parte dell’operatore Tankoa Yachts spa, nell’ambito del più ampio riassetto territoriale e organizzativo delle attività della cantieristica che sarà soggetto a evidenza pubblica.

«In tutti questi anni − sostiene Cabras − Otam ha garantito la presenza di un marchio che ha dato lavoro e valore al territorio. Tankoa deve portare avanti la linea indicata dai proprietari di Otam. Chiaramente anche la parte di azienda che rimane in Otam deve continuare a investire e valorizzare le proprie risorse».