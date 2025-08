Le Frecce Tricolori sorvoleranno la Spezia per concludere i festeggiamenti del centesimo Palio del Golfo: l’air show della pattuglia acrobatica nazionale è in programma domenica 10 agosto, dalle 16.30 alle 18.30, presso Passeggiata Morin.

L’evento è organizzato dal Comune della Spezia, l’Aeronautica Militare e l’Aero Club d’Italia.

Riconosciuta come la più prestigiosa pattuglia acrobatica al mondo, la Pan affascina da decenni il pubblico internazionale con manovre spettacolari, precisione assoluta e scenografie aeree mozzafiato. Le Frecce Tricolori rappresentano l’eccellenza italiana nei cieli, unendo tecnica, emozione e orgoglio nazionale.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Il Comune della Spezia è orgoglioso di accogliere il sorvolo delle Frecce Tricolori, che il 10 agosto renderanno omaggio alla città in occasione del Centenario del Palio del Golfo. Un evento straordinario che conclude un ricco programma di celebrazioni iniziato a giugno con l’opera Simon Boccanegra ai piedi dell’Amerigo Vespucci e proseguito con spettacoli, concerti e iniziative culturali partecipatissime. Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà un momento di forte impatto emotivo: in questa occasione speciale, la nostra comunità si ritroverà unita sotto un unico tricolore, richiamando l’orgoglio di essere parte di un Paese che sa guardare in alto. Un omaggio alla nostra tradizione marinara, ma anche un invito a riflettere sull’identità italiana e sull’importanza di restare saldi nei valori che ci uniscono».

«Con l’esibizione delle Frecce Tricolori – dichiara l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia – celebriamo non solo il centenario del Palio del Golfo, ma chiudiamo i festeggiamenti con un evento che incarna l’identità e l’orgoglio della nostra comunità. È un onore accogliere la Pattuglia Acrobatica Nazionale in un’occasione così speciale, che unisce tradizione, spettacolo e passione».

Il programma delle Frecce Tricolori alla Spezia

L’evento sarà anticipato sabato 9 agosto dalle prove generali aperte al pubblico, mentre venerdì 8 agosto alcuni velivoli effettueranno sorvoli di ricognizione per definire gli ultimi dettagli tecnici. Si tratta di normali operazioni di preparazione: la cittadinanza è invitata a non allarmarsi.

Prima dell’esibizione della Pan, il pubblico potrà assistere a una ricca sequenza di performance aeree:

– Elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, della Guardia Costiera e della Marina Militare

– Pattuglia civile Twenty Six con velivoli C26

– Pattuglia TT Take su aerei Yak 52

– Esibizione acrobatica di Acronadia su Pitts S2B

– Performance del pluricampione italiano di acrobazie su CAP 231

Inoltre, lungo Passeggiata Morin sarà allestito uno stand dell’Aeronautica Militare con un simulatore di volo, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva.

Viabilità e servizi

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento:

– Sabato 9 e domenica 10 agosto, Viale Italia sarà interdetto al traffico nel tratto compreso tra Via San Cipriano e la Rotatoria Oriana (Porto Mirabello).

Bus Navetta

Domenica 10, sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta dalle 13.00 alle 24.00, da e per i parcheggi di interscambio Darmipark e Palapark.

Sabato 9, il servizio navetta seguirà il consueto orario già operativo.

Open day

In occasione dell’arrivo della Pan, venerdì 8 agosto dalle 09:00 alle 13:00, la 46ª Brigata Aerea di Pisa aprirà le porte per l’Open Day 2025 (Via Caduti di Kindu, 1). Durante la giornata sarà possibile assistere all’arrivo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, del 15° Stormo e del WeFly! Team – l’unica pattuglia al mondo in cui due dei tre piloti sono persone con disabilità, rappresentanti della federazione “Baroni Rotti”.

L’evento è gratuito, con accesso su prenotazione entro le 12:00 del 7 agosto tramite il link: Open Day 2025 Pisa – Eventi Aeronautica.