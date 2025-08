Nel primo semestre 2025 i ricavi di EdiliziAcrobatica spa, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ticker Edac) e su Euronext Growth Paris (ticker Aleac), nel suo contesto nazionale e internazionale hanno raggiunto gli 80,5 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto ai 70,6 mln del primo semestre 2024.

Tale risultato è l’effetto combinato dell’incremento dei ricavi del core business di EdiliziAcrobatica spa e di tutte le società estere.

Anna Marras, ceo EdiliziAcrobatica spa dichiara: «Esattamente come abbiamo sempre sostenuto e dimostrato, numeri alla mano, il Gruppo Acrobatica è solido e capace di continuare a crescere a prescindere dalle situazioni esterne e contingenti, e i primi 6 mesi del 2025 ne sono un’ulteriore conferma. Tutte le countries hanno migliorato le performance dei ricavi con crescite in doppia cifra, dimostrando, ancora una volta, come il nostro modello di business si riveli vincente ovunque, garantendo anche occupazione a un numero sempre crescente di persone».

I risultati di Acrobatica Group

Più nel dettaglio, per quanto riguarda EdiliziAcrobatica i ricavi sono pari a circa 65,6 milioni di euro con un incremento del 6,8% rispetto ai circa 61,4 milioni di euro del primo semestre 2024.

Quanto alla controllata francese EdiliziAcrobatica France sas, si segnala che i ricavi nel primo semestre del 2025, si sono attestati a 3,4 milioni di euro, in crescita del 41,7% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, quando si registrarono ricavi per 2,4 milioni di euro. Per quanto riguarda la spagnola EdiliziAcrobatica Iberica sl, i ricavi prodotti si sono attestati a circa 1,1 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al milione di euro del primo semestre dell’anno precedente. Anche EdiliziAcrobatica Monaco sam è in fortissima crescita con ricavi pari a 597mila euro che corrispondono a un +58,8% rispetto all’analogo periodo del 2024 quanto si attestarono a 376mila euro. Per quanto concerne Acrobatica in Middle East, la società controllata da Acrobatica che opera nella penisola araba, nel primo semestre dell’anno ha prodotto 7,8 milioni di euro di ricavi, in crescita del 52,9% circa rispetto ai 5,1 milioni di euro del 2024.

La controllata Acrobatica Energy srl, startup del Gruppo che opera nel settore delle energie rinnovabili, ha prodotto ricavi per 122mila euro.

Acrobatica Smart Living srl, costituita il 9 febbraio 2024, ha prodotto ricavi, nel primo semestre 2025, per 888mila euro.

Per quanto riguarda, infine, la controllata Verticaline, acquisita a gennaio 2025, i ricavi registrati sono stati pari a circa 1 milione di euro.

Crescono organico e sedi

Al 30 giugno 2025 EdiliziAcrobatica ha raggiunto un totale di 1.954 collaboratori, contro i 1.784 del 30 giugno 2024; considerando anche la controllata francese EdiliziAcrobatica France Sas, la spagnola EdiliziAcrobatica Iberica sl, EdiliziAcrobatica Monaco sam, la controllata Energy srl, Acrobatica Smart Living, Verticaline, Acrobatica in Middle East e le società in franchising, il Gruppo ha complessivamente raggiunto un organico di 3.289 collaboratori.

Le sedi operative dirette di EdiliziAcrobatica, al 30 giugno 2025 hanno raggiunto quota 127 unità, facendo registrare 10 business unit in più rispetto all’analogo periodo del 2024 quando erano 117.