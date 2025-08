La Asl 5 perde un altro medico di medicina generale in val di Magra. Per questo Asl 5 ricorda che per tutti i cittadini che si sono ritrovati senza Medico di Medicina Generale è operativo dal 30 giugno scorso ad Ameglia – Fiumaretta, un nuovo Ambulatorio di Prossimità in via Ratti, 102.

Nell’ambulatorio gestito da Asl 5, prestano servizio i medici di medicina generale affiancati dagli infermieri di famiglia e comunità.

L’ambulatorio è aperto: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

L’accesso avviene su prenotazione telefonando al numero 0187 604070 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 11:30.

Si invitano i cittadini a recarsi in ambulatorio dopo aver acquisito dal proprio medico precedente la documentazione sanitaria personale.