C’è anche l’ex sede dell’università di via Bertani 1 tra i sei complessi immobiliari che hanno ottenuto l’interesse di Sgr per realizzare progetti di senior living.

Lo comunica Invimit sgr spa, società interamente detenuta dal Mef che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare. Attraverso il percorso della missione REgenera l’obiettivo è attivare il potenziale inespresso degli immobili pubblici, dando loro una nuova funzione a beneficio del territorio in cui si trovano.

La Sgr Invimit ha avviato la Fase due della procedura, con la pubblicazione delle offerte pervenute per 6 immobili del portafoglio da parte di due primarie Sgr italiane, interessate a conferire gli asset in Fondi immobiliari gestiti dalle stesse e sviluppare appunto progetti di senior living, ossia appartamenti indipendenti, con cucina e servizi, organizzati intorno a una serie di servizi comuni aggiuntivi, pensati per i bisogni di persone over 65, ancora in buona salute, dinamic per sperimentare però una nuova dimensione di vita sociale, all’insegna della qualità, della sicurezza, del confort.

L’ex facoltà di Economia han 5.983mq a disposizione e un’area esterna da 886 mq e fa parte del Fondo i3 Università.

L’avviso pubblicato dalla società sollecita la presentazione di offerte concorrenti entro la scadenza del 15 ottobre 2025 ed è rivolto, principalmente, a Sgr concorrenti che vogliano sviluppare i medesimi programmi di valorizzazione o che vogliano proporne di alternativi, ma sempre con valenza socialmente rilevante come quelle pervenute e in coerenza alla propria missione istituzionale.

Cos’è Invimit Sgr

È la società di gestione del risparmio detenuta interamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze, fondata a marzo 2013 con lo scopo di offrire servizi di gestione collettiva del risparmio. Promuove, istituisce, organizza e gestisce il patrimonio di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, fondi immobiliari e di altri organismi di investimento collettivo, sia italiani sia esteri. Opera sia tramite fondi diretti sia tramite “Fondi di Fondi”, istituiti dagli Enti Territoriali.