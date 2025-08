«Oggi in Consiglio regionale ho portato all’attenzione il tema delle tempistiche per l’avvio del cantiere del tunnel della val Fontanabuona. La Giunta, rispondendo alla mia interrogazione, ha confermato che la chiusura della Conferenza dei Servizi è prevista entro il 2025. Nello stesso periodo, Autostrade per l’Italia avvierà il confronto con il Mit e gli enti coinvolti per definire le procedure di affidamento: i lavori potranno quindi iniziare all’inizio del 2026». Lo dichiara Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria-Noi Moderati.

«È un passaggio importante – prosegue Bogliolo – che conferma la volontà di accelerare su un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della Val Fontanabuona e dell’intero Levante. L’impegno di Regione Liguria, unito al ruolo attivo di Aspi e alla prossima convocazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è un segnale concreto di attenzione verso un’opera attesa da decenni. Continueremo a seguire da vicino ogni fase del percorso, perché questo tunnel rappresenta una svolta storica per la mobilità dell’entroterra».