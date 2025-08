L’ente F.IRE presenta i nuovi corsi gratuiti Performa, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e da Regione Liguria, e rivolti a occupati e disoccupati.

I corsi coprono le aree più attuali: dalla sostenibilità alle tecnologie digitali innovative, dalla programmazione e sviluppo alla comunicazione e social.

“Sostenibilità: Crescita e Futuro” è strutturata su una serie di percorsi formativi (ESG, Bilancio Sostenibilità, Excel per analisi dati efficace e Project Management) per occupati e disoccupati che vogliono sviluppare competenze cruciali per la transizione ecologica.

“Nuove Tecnologie Innovative Digitali” è composta da 4 corsi (Strumenti Cloud 365, Big Data, AI/ML e Excel 365 per l’analisi dati) ed è destinata a occupati e disoccupati che vogliono acquisire skill chiave nel mondo tech, della protezione dei dati, analisi dei trend e dell’intelligenza artificiale per la crescita professionale.

“Programmazione, Sviluppo e sicurezza” mira a colmare il divario di competenze digitali rilevato, offrendo percorsi formativi specifici in aree ad alta richiesta quali Introduzione alla Cybersecurity, Fondamenti di Networking e Amministrazione di Rete, Fondamenti di Sviluppo Web e Python Django Web App Basic.

“Comunicazione e Utilizzo Strumenti Social” mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti pratici necessari sulle competenze digitali per inserirsi o migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili e promuovendo l’apprendimento permanente in un contesto in rapida evoluzione.

Chi può partecipare ai corsi gratuiti Performa di F.IRE

Persone residenti o domiciliate in Liguria che hanno compiuto il 18esimo anno di età e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità. Gli eventuali allievi occupati dovranno frequentare il percorso al di fuori dell’orario di servizio. L’allievo occupato che sia lavoratore autonomo o titolare dell’impresa può partecipare solo ad attività formative inerenti tematiche non direttamente riferibili al proprio settore di attività.

Come si accede

Non è prevista selezione. L’ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione di specifica domanda, da produrre alla sede formativa.

Le domande, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, saranno accettate in ordine cronologico sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.